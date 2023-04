Cisco postavlja temelje za omrežja s hitrostjo 800 Gb/s

Video posnetki, umetna inteligenca in čedalje večje število pametnih naprav so glavni razlogi, da se potrebe po hitrejših omrežnih tehnologijah naglo povečujejo. V lanskem letu so v omejenih poizkusih tako začeli preizkušati novo prenosno hitrost 800 Gb/s, ki je namenjena predvsem povečanju prepustnosti optičnih povezav na internetni hrbtenici.

V letošnjem letu pa bodo med vozlišča s tovrstno hitrostjo prišli tudi usmerjevalniki in stikala v večjih podatkovnih centrih. Cisco je namreč pravkar najavil komunikacijsko kartico, ki prinaša hitrost 800 Gb/s tudi v usmerjevalnike serije 8000. Kartica omogoča povezave do 36 800 Gb/s linij hkrati, kar prinaša neverjetno prepustnost 28,8 Tb/s. Za to skrbijo posebni namenski procesorji Silicon One P100 ASIC, ki jih krasi možnost stopnjevane nadgradljivosti.

Prepustnost je namreč mogoče še povečevati z vzporednim povezovanjem več usmerjevalnikov serije 8000. Menda tja skoraj do 518 Tb/s v primeru uporabe 18 usmerjevalnikov. Prehod na večje hitrosti obenem pomeni izdaten prihranek pri porabi energije (68%) in prostora (83%) v primerjavi z opremo potrebno za doseganje enake prepustnosti, a z nižjo nominalno hitrostjo posamezne naprave. To je še posebej pomembno v velikih podatkovnih centrih, kjer so komunikacije za procesiranjem druga najbolj energijsko potratna dejavnost.

Toda razvoj se s tem ne bo ustavil. Že naslednje leto lahko pričakujemo prve izdelke z nominalno hitrostjo 1,6 Tb/s, leto za tem 3,2 Tb/s, okoli leta 2028 pa naj bi po napovedih dosegli 6,4 Tb/s. Načrti za hitrosti nad 10 Tb/s za zdaj še ne obstajajo, vendar jih skoraj zagotovo lahko pričakujemo v začetku naslednjega desetletja.