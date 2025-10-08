Cisco podpira suverenost evropske infrastrukture

Cisco je 24. septembra 2025 predstavil novo rešitev Sovereign Critical Infrastructure, usmerjeno v evropske organizacije, ki si želijo povečane kontrole nad svojo digitalno infrastrukturo in podatki. Nova ponudba omogoča delovanje v popolnoma nepovezanem okolju in je že na voljo kupcem v Evropi.

V ospredju ponudbe je zmožnost konfiguracije infrastrukture tako, da kupci sami upravljajo ključne varnostne elemente, vključno s šifriranjem podatkov. Cisco prav tako zagotavlja, da družba ne more oddaljeno onemogočiti delovanja določenih komponent.

Nova ponudba zajema ključne družine izdelkov Cisco: usmerjevalnike, stikala, brezžične rešitve, orodja za sodelovanje in določene končne naprave. Čeprav naprave nudijo standardno funkcionalnost, so konfigurirane tako, da delujejo lahko brez dostopa do interneta ali Ciscovih sistemov. Poleg tega rešitev vključuje varnostne in opazovalne rešitve Cisco ter Splunk.

Cisco poudarja skladnost z evropskimi standardi. Večina rešitev je že certificirana kot IPv6-ready in po metodologiji Common Criteria, z načrtom za pridobitev evropske certifikacije EUCC.Podjetje vidi nove rešitve kot odgovor na naraščajoče zahteve evropskih uporabnikov po digitalni suverenosti, zlasti v ključnih sektorjih, kot so zdravstvo, finance in državne ustanove.

Analitiki opozarjajo, da se krog ponudnikov, ki ponujajo rešitve za suverenost podatkov, hitro širi. Cisco pri tem stavi predvsem na vizijo omrežne suverenosti – nadzora nad omrežnimi komponentami, kar je kritično zlasti za državne in infrastrukturne subjekte. Nova ponudba se pojavi v času, ko se Evropa vse bolj osredotoča na digitalno neodvisnost, krepijo pa se tudi regulatorni okviri, kot so nove evropske direktive o informacijski varnosti in certifikaciji.