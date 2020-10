Cisco kaznovan za krajo patentov s kaznijo 1,9 milijarde dolarjev

Podjetje Cisco bo moralo plačati kar 1,9 milijarde dolarjev visoko kazen podjetju Centripetal Networks, ker so ukradli njihove patente s področja omrežne varnosti in izrinili malo podjetje iz dobičkonosnih pogodb z ameriško vlado.

Sodišče je razsodilo v prid male družbe po presenetljivo kratkem sodnem postopku, v katerem se je izkazalo, da je na sodišče Cisco prišel zelo slabo pripravljen in slabimi argumenti. Prva zaslišanja (zaradi pandemije na daljavo) so bila opravljena v juniju, konec septembra pa je bila že izrečena sodba.

Podrobnosti zgodbe so izpod časti za tako priznano podjetje, kot je Cisco. Centripetal Networks je pred časom razvil sistem za omrežno zaščito pred napadi, ki ga je delno financiralo ameriško ministrstvo za domovinsko varnost. Ker je bila novost zelo zanimiva, je Cisco v letih 2015 in 2016 začel s pogovori o sodelovanju. Zadeve so bile že tako daleč, da so lastniki družbe Centripetal Networks že bili v pogovorih za prodajo podjetja korporaciji Cisco.

Kot so se izrazili na zaslišanju, pa jih na njihovo presenečenje Cisco pustil na cedilu, ko so »že bili na oltarju«. Namesto tega je leto kasneje Cisco v svoje izdelke vgradil podobno tehnologijo in zavračal kakršnekoli zahtevke za licenčne pravice. Še več, Cisco je avtorje izrinil iz pogodb z ameriško vlado, češ da je tehnologija nekdanjega partnerja preveč komplicirana, sam pa po navedbah sodnika ustvaril zelo visoke dobičke s svojimi izdelki.

Sodišče se je zaradi tega odločilo za izredno visoko kazen. Zahtevano odškodnino v višini nekaj čez 750 milijonov so povečali za 2,5-krat, ker je bilo v postopku Ciscu dokazano, da je namerno in na grozljiv način kršil pravice manjšega podjetja. Poleg tega bodo morali v naslednjih letih družbi Centripetal Networks plačevati letne licenčne pravice.