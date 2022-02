Objavljeno: 22.2.2022 12:10

Cisco – en videokonferenčni sistem za različne platforme video srečanj

Do obdobja pandemije covida 19 so bili večinski uporabniki videokonferenčnih sistemov podjetja in organizacije, ki so imeli svoje enote na več geografsko ločenih lokacijah ali pa so bili zelo aktivni v globalnem sodelovanju. Z uporabo videokonferenčnih sistemov so nadomeščali potrebo po dragih, okolju škodljivih in časovno potratnih potovanjih ter imeli podporo pri hitrem odzivanju.

Pandemija je globalno in tudi lokalno omejila potovanja ter srečevanja v živo in je nepredstavljivo pospešila digitalno transformacijo na področju uporabe sodelovalnih rešitev v vseh sferah našega življenja. V najtežjih časih so nam le te rešitve omogočale, da so se nekatere gospodarske in izobraževalne storitve lahko v določenem obsegu nadaljevale.

Kaj bo s pandemijo v prihodnosti, ne vemo, že zdaj pa je dejstvo, da se je naš način dela spremenil za vedno. Da bo en sodelavec ali več iz takšnih ali drugačnih razlogov v prihodnosti delal na daljavo, je postala realnost. Drugo spoznanje, ki smo mu bili priče med zaprtji družbe in ob uporabi sodelovalnih rešitev, je, da nič ne more v popolnosti nadomestiti srečanj v živo, ne pri izobraževanju niti pri srečanjih, povezanih z delovnimi procesi. Če k povedanemu pridružimo še napoved, da se potrebe po sodelovanju med sodelavci znotraj organizacije kot tudi tistimi zunaj nje zaradi vplivov globalizacije intenzivirajo, pomeni, da bomo imeli vedno več srečanj, predvsem pa se bo povečalo število hitrih srečanj krajšega trajanja.

Mogoče so si nekatera spoznanja in napovedi na prvi pogled v nasprotju, vendar jih s pravim orodjem, kot je videokonferenčni sistem, lahko učinkovito zbližamo. Virtualna srečanja v nekaterih pogledih nikoli ne bodo enakovredna srečanjem v živo, prihaja pa vedno več funkcionalnosti (npr. strojno prevajanje govora aktivnega govorca prek podnapisov v jeziku sodelujočih), ki govorijo v njihov prid.

Videokonferenčni sistemi omogočajo, da se srečanju v živo pridružijo sodelavci, ki so prisotni na daljavo. Dobri videokonferenčni sistemi pa zagotavljajo, da je izkušnja srečanja enakovredna tako za udeležence v živo kot tudi za tiste, ki so prisotni na daljavo.

Glavne lastnosti, ki jih morajo po naših merilih izpolnjevati videokonferenčni sistemi, so:

Univerzalnost – podpora različnih platform za virtualne sestanke, brez kakršnihkoli vmesnih posegov vašega IT-osebja, npr. najprej sestanek MS Teams, nato Zoom, naslednji dan Google Meet in nato Webex.

Enostavnost uporabe – enostaven vstop v sestanek z izbiro enega gumba, brez zapletenih postopkov.

Kakovost slike in zvoka – sestanku v živo primerljiva kakovost slike in predvsem kakovost zajema govora, govorcev v normalnem medsebojnem pogovoru, ki se predvaja udeležencem na daljavo.

Prilagojeni sistemi – enaka uporaba. Različni sistemi za različne velikosti konferenčnih sob, ki pa se z uporabniškega vidika vsi uporabljajo na enak način.

Centralno upravljanje in analiza vzrokov za neoptimalne izkušnje med srečanji, npr. ugotavljanje vzrokov za slabo kakovost slike, zvoka, predstavitve posameznega uporabnika.

Zasebnost komuniciranja med vsemi udeleženci, ki je zavarovana tudi pred samim ponudnikom storitve.

Razširljivost rešitve na druga področja združenih komunikacij (telefonija, sodelovalni sporočilni sistemi).

Enostavno predstavljanje vsebin (dokumenti, video) v lokalnem načinu kot tudi med povezavo na virtualnem srečanju.

Možnost odstranjevanja motečih zvokov iz ozadja.

Ponudnik z zgodovino, ki zagotavlja varnost investicije.

Vse našteto izpolnjujejo videokonferenčni sistemi podjetja Cisco. Cisco je edini ponudnik videokonferenčnih sistemov za različna področja uporabe, ki je hkrati tudi ponudnik svoje oblačne rešitve Webex, znotraj katere lahko izkoristimo vse možnosti in funkcije sistemov. Uporabniki Cisco videokonferenčnih sistemov pa niso omejeni le na Webex, ampak se na enostaven način lahko pridružijo tudi v video srečanjem drugih ponudnikov, kot so Microsoft Teams, Zoom in Google Meet. Na slikah so prikazani videokonferenčni sistemi za različna področja uporabe. Namizni videokonferenčni sistemi Webex Desk, Webex Room Kit sistemi za nadgradnjo TV-sprejemnikov, Webex Room kompletni sistemi ter Webex Board kot vrhunec ponudbe z zaslonom na dotik. Videokonferenčne sisteme Cisco Webex uporablja vedno več slovenskih podjetij in organizacij.

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo kakovostno ponudbo, zagotovili ustrezno izvedbo in vam nudili učinkovito podporo. Naš cilj je, da slovenskim podjetjem zagotavljamo konkurenčno prednost v lokalnem in globalnem okolju z uporabo vrhunskih rešitev. V letu 2021 smo v slovenskih podjetjih namestili prek 40 videokonferenčnih sistemov. Naj v letu 2022 pomagamo tudi vam.

www.teaminspace.com

Apridesol d.o.o.

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

01/256 66 00