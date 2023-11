Čips brez slabe vesti

Ameriška znamka mehiškega čipsa Doritos je predstavila program, ki z umetno inteligenco odpravlja hrup hrustanja.

Program Doritos Silent so namenili v prvi vrsti igralcem računalniških iger, ki bodo z njim lahko tiho uživali v prigrizku med udejstvovanjem pri svoji najljubši razvadi in ne motili druge v igri s hrustanjem prek slušalk in mikrofona. Za usposabljanje umetne inteligence programa so pri podjetju posneli več kot 5.000 različnih zvokov hrustanja njihovega čipsa in z njimi naučili algoritem prepoznati in izolirati dotične zvoke od drugih. Ko je aplikacija nameščena, deluje tako, da nadomesti privzeti mikrofon uporabnika. Uporabniki morajo v nastavitvah uporabljenega programa izbrati mikrofon Doritos Silent, da izkoristijo to funkcijo. Testiranje aplikacije je pokazalo, da uspešno odpravlja zvoke hrustanja različnih prigrizkov, ne le Doritosov. Program ni nasedel niti na posnemanje zvoka hrustanja. Aplikacija, ki deluje z vsemi programi, ki uporabljajo mikrofon, kot so Zoom, Google Voice in Discord, je trenutno na voljo samo za operacijski sistem Windows, vendar je podpora za druge platforme v načrtu.