Čipov je preveč, Samsung najslabše v več kot desetletju

Iz južnokorejskega velikana so sporočili, da bo minulo četrtletje verjetno najslabše v zadnjih petnajstih letih. V prvem letošnjem kvartalu bo dobiček padel za 96 odstotkov, kar je najslabši rezultat po letu 2009, ko podjetje sploh še ni izdelovalo pametnih telefonov.

Kaj je povzročilo takšno poslabšanje rezultatov, podjetje ni natančneje pojasnilo. Navedli so šibkejše gospodarstvo in znižano povpraševanje po čipih, zaradi česar se bo dobiček skrčil na 420 milijonov evrov, medtem ko je še lani v enakem obdobju ta znašal 10 milijard evrov.

Samsung resda najbolj poznamo po pametnih telefonih in televizorjih, a to nista glavni panogi podjetja. Večino prihodkov in dobička ustvarijo s proizvodnjo čipov, denimo pomnilniških (RAM) in spominskih (NAND), pa tudi ostalih procesorjev, ki jih najdemo v napravah številnih drugih proizvajalcev. Leta 2022 je ta del prispeval 55 odstotkov dobička, medtem ko so pametni telefoni prinesli 22 odstotkov, zasloni pa 11 odstotkov.

S čipi pa je trenutno križ, saj se je epidemično pomanjkanje čipov in strma rast cen, ki je vodila celo v težave z dobavo končnih izdelkov, počasi prevesilo v presežne zaloge. Počasi se kopičijo kupi neprodanih čipov, zaradi česar njihove cene padajo. Tudi ostali proizvajalci, denimo Micron in Hynix, so že zmanjšali proizvodnjo. Samsungovi dobički so že v preteklem četrtletju padli za 70 odstotkov, sedaj pa bodo še bolj.