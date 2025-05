Objavljeno: 28.5.2025 05:00

CIA upravljala lažno stran Vojne zvezd

V začetku tega tisočletja, ko je bil internet še precej drugačen kot danes, je bila ena izmed na prvi pogled neopaznih strani namenjena navdušencem nad Vojno zvezd. Na strani StarWarsWeb.net so našli več fotografij glavnih junakov, objavljali so različna besedila, debatirali so o različnih temah. Danes je stran že več kot desetletje ukinjena, domena pa nas preusmeri na spletno stran – agencije CIA.

To ni naključje. Na strani je bil dobro skrit vhod, če smo se prijavili z ustreznimi podatki. Stran je postavila CIA, namenjena pa je bila komunikaciji z ovaduhi po svetu. To ni bila edina tovrstna stran, ugotavlja raziskovalec Ciro Santilli, ki je prečesal internet in odkril še več tovrstnih vrat do agencije.

Tudi neodvisni strokovnjak Zach Edwards je potrdil, da je CIA zagotovo imela tak sistem na tej spletni strani. Podobne naloge so imele še strani o komiku Johnnyju Carsonu, o ekstremnih športih in o brazilski glasbi – pa še kakšna. Z več stranmi, saj je vsakemu ovaduhu ali agentu pripadala le ena, so tudi omejili posledice, če bi kdo izdal njihov obstoj oziroma bil v to prisiljen. Še bolj bizarno je, da so imele strani zaporedne naslove IP, koda HTML vseh stani pa je vsebovala ključno besedo password.

Leta 2021 je CIA priznala, da je bil tovrstni način komunikacije neustrezen. Uporabljali so ga le za sodelavce, ki niso bili povsem preverjeni in niso imeli dostopa do najbolj tajnih vsebin.

404Media