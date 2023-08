Chromecast izgubil priročno zmožnost

Google je predvajalniku Chromecast iz neznanih razlogov onemogočil povezovanje v načinu za gosta.

Način za goste je bil priročna funkcija za uporabnike, ki so želeli predvajati vsebino na tuj televizor, na primer v hotelski sobi, saj ni zahteval dostopa do brezžičnega omrežja. Namesto tega je Chromecast oddajal svoj lastni Wi-Fi in Bluetooth signal, ustvaril unikatno mrežo za oddajanje in omogočil način za goste z vnosom štirimestne PIN kode, prikazane na zaslonu.

Google ni podal nobene razlage zakaj je to resnično uporabno funkcijo po desetih letih delovanja odstranil iz nastavitev predvajalnika Chromecast. Uporabniki, ki želijo predvajati vsebino iz telefona, zdaj nujno potrebujejo dostop do dežurnega brezžičnega Wi-Fi omrežja.