Objavljeno: 24.4.2023 10:00

Chromebooki v treh letih od prenosnika do elektronskega odpadka

Ameriške šole, ki so pred tremi leti učence opremile s poceni prenosniki Chromebook, se soočajo z visokimi stroški in veliko količino elektronskih odpadkov.

Leta 2020 je pandemija covida-19 prisilila šole k izobraževanju na daljavo in opremljanju učencev s cenovno dostopnimi prenosniki. Precej ameriških šol se je odločilo za Chromebooke. Novo poročilo Chromebook Churn skupine US Public Interest Research Group (PIRG) razkriva, da so Chromebooki manj ugodni, kot se je sprva zdelo. Ugotovili so, da se številni prenosniki z Googlovim operacijskim sistemom Chrome OS, kupljeni pred tremi leti, že kvarijo, ustvarjajo elektronski odpad in dodatno obremenjujejo davkoplačevalce.

Eden glavnih problemov je popravljivost. Chromebooke je v povprečju težje nadgraditi in popraviti kot prenosnike z operacijskim sistemom Windows. Deloma je za to krivo dejstvo, da so nadomestni deli težje dosegljivi, predvsem elementi, kot so zasloni, tečaji in tipkovnice, ki so še posebej dovzetni za padce, tresljaje, potiske in polivanja, ki so značilni za šolsko uporabo. Samo menjava tipkovnice stane na primer polovico vrednosti celotne naprave. Nekateri oddelki IT na šolah so se posledično zatekli k nakupu dodatnih serij Chromebookov zgolj zaradi njihovih komponent.

Težavo predstavljajo tudi v naprave vgrajeni datumi smrti, po katerih se posodobitve programske opreme končajo. Ko rok veljavnosti poteče, Chromebooki ne prejemajo več posodobitev in predstavljajo varnostno tveganje. Google sicer zagotavlja osem let posodobitev programske opreme, vendar le od datuma izdelave računalnika. Ker šole pogosto kupujejo starejše Chromebooke, lahko podpora poteče veliko prej.

Skupina rešitev vidi v spremembi Googlove politike posodobitev in povečanju proizvodnje nadomestnih delov, ki bi bili bolj standardizirani med modeli. Prav tako menijo, da bi morali potrošnikom dovoliti namestitev alternativnih operacijskih sistemov, kot je Linux.