Chrome ostal brez ikone ključavnice, ker večina uporabnikov ni vedela, kaj sploh pomeni

Ikona ključavnice, ki označuje, da obiskani spletni naslov uporablja varno povezavo HTTPS, se od Googlovega spletnega brskalnika poslavlja.

Varnost na spletu je z razširjeno uporabo varnih, šifriranih povezav HTTPS v zadnjih letih zelo napredovala. Brskalniki so za označevanje zaščitenih spletnih mest tradicionalno uporabljali majhno ikono ključavnice, za katero pa se je izkazalo, da večina uporabnikov ne ve, kaj pomeni. Iz tega razloga se je razvojna ekipa brskalnika Chromium odločila, da ikono ključavnice skupaj z večjo osvežitvijo uporabniškega vmesnika v različici 117, ki izide predvidoma septembra, ukine.

Ikono ključavnice bo nadomestil znak Tune, ki bo omogočal dostop do različnih nastavitev in sporočil. Klik na novo ikono bo tako še vedno zagotavljal dostop do informacij o certifikatu HTTPS, obenem pa bo razkril še druge posebnosti obiskanega spletnega mesta, na primer uporabo lokacije. Verjetno bodo Googlovim razvijalcem sledili tudi tekmeci, saj brskalniki Chrome trenutno predstavljajo dve tretjini vseh spletnih uporabnikov.