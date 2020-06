Chrome naj bi z novo Windows nadgradnjo porabil manj pomnilnika

Objavljeno: 18.6.2020 15:10

Googlov brskalnik Chrome je znan kot zelo zahteven porabnik pomnilnika, nova programska nadgradnja sistema Windows pa naj to občutno izboljšala.

Microsoft je v novi nadgradnji za Windows 10 razvijalcem omogočil uporabo vrednosti »SegmentHeap«, gre za novo implementacijo rabe pomnilnika. Ta je bila doslej sicer na voljo aplikacijam UWP (Universal Windows Platform) ki so na voljo preko Windows Store za vse Widnows naprave (tudi tablice, konzolo Xbox One, itd). Po Microsoftovih preizkusih z lastnim brskalnikom Edge (ki je sicer zasnovan na odprto-kodnem Chromiumu) se lahko poraba pomnilnika zniža do 27%. Podobne ocene so tudi prišle s strani Googlove ekipe, ki razvija Chrome, čeprav se trenutno še ukvarjajo s končno implementacijo.