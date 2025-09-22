Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 22.9.2025 07:00

Chrome dobiva umetno inteligenco

V prihodnjih tednih bo Chrome dobil paleto novih funkcionalnosti, ki jih bo omogočal Gemini. Prvi jih bodo deležni uporabniki, ki imajo jezik nastavljen na ameriško angleščino, kasneje pa tudi preostanek sveta. Novosti bodo na voljo tako na namiznih sistemih Windows in Mac kakor tudi v Androidu. Kasneje bo sledil še Chrome za Applov iOS.

Med novostmi, ki bodo dostopne z gumbom Gemini (z značilno ikono stiliziranega romba) bodo avtomatično povzemanje in analiziranje vsebine strani, Chrome kot agent (za avtomatično izvajanje kompleksnejših nalog), analiza več strani v več zavihkih (npr. za primerjanje različnih nastanitev), iskanje predhodno obiskanih spletnih strani, iskanje z umetno inteligenco (AI Mode), varnostno preverjanje spletnih strani in avtomatično odklanjanje obvestil. Na koncu omenimo še možnost avtomatičnega posodabljanja gesel na straneh, ki to podpirajo (denimo Spotify, Duolingo, Coursera in druge). To je koristno zlasti, če Google ugotovi, da je bilo naše geslo ukradeno.

Novosti bodo prikapljale počasi, z njimi pa se bo brisala meja med Chromom kot brskalnikom in kot celovitim orodjem za delo. Navsezadnje je Google želel to storiti že s ChromeOS, a mu ni najbolje uspelo. Google želi postati središče vsega našega dela na računalnikih. In pri tem ni edini.

Google

