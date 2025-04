Chipolo POP: povezava s sledilniki Apple in Google

Slovensko podjetje Chipolo, znano po svojih pametnih sledilnikih, je predstavilo nov izdelek – Chipolo POP. Gre za prvi sledilnik podjetja, ki omogoča povezljivost tako z Applovim sistemom "Find My" kot z Googlovo storitvijo "Find My Device". Čeprav se lahko hkrati uporablja le ena od teh platform, ta funkcionalnost uporabnikom omogoča večjo prilagodljivost pri izbiri ekosistema.​

Chipolo POP je zasnovan z mislijo na vsakodnevno uporabo. Njegova zasnova vključuje luknjo za pritrditev na ključke, kar je prednost pred nekaterimi konkurenčnimi izdelki, kot je Applov AirTag, ki takšne možnosti nima. Sledilnik je na voljo v šestih barvah, kar omogoča uporabnikom, da izberejo barvo po svojem okusu.​

S tehnične plati Chipolo POP ponuja izboljšano odpornost proti prahu in vodi z oznako IP55 ter razširjen doseg Bluetooth povezave do 90 metrov. Vgrajen zvočnik z glasnostjo 120 dB omogoča enostavno iskanje izgubljenih predmetov. Napaja ga zamenljiva baterija CR2032, ki zagotavlja približno enoletno delovanje.​ Žal POP ne podpira vmesnika UWB za natančnejšo lociranje sledilnika na nivoju centimetrov, kar pa je (žal) značilno za skoraj vse sledilnike tretjih ponudnikov.

Poleg integracije z Applovim in Googlovim sistemom, Chipolo POP deluje tudi z lastno aplikacijo, ki ponuja dodatne funkcije, kot so prilagodljive melodije zvonjenja, opozorila ob pozabljenih predmetih (na voljo samo za Android), daljinsko sprožanje kamere in možnost iskanja telefona s pritiskom na sledilnik, tudi če je telefon v tihem načinu.​

Cena Chipolo POP sledilnika je 35 evrov. Za komplet štirih je treba plačati 105 evrov, za komplet šestih pa 140 evrov. Cena je nekoliko več kot prejšnji modeli podjetja in celo nekoliko višja od izdelkov družbe Apple, vendar dodatne funkcionalnosti in večja prilagodljivost upravičujejo to razliko.