ChatGPT daleč za Googlom, a morda ne več dolgo

Kljub hitri rasti priljubljenosti storitve ChatGPT ostaja vladar na področju spletnega iskanja za zdaj nedosegljivi Google.

Google po podatkih spletišča Visual Capitalist vsak dan obravnava več kot 13 milijard iskanj, medtem ko jih ChatGPT zabeleži približno milijardo. Čeprav ChatGPT pridobiva uporabnike petkrat hitreje kot nekoč Google in ima že več kot 160 milijonov dnevno aktivnih ter 500 milijonov tedensko aktivnih uporabnikov, ohranja spletni velikan zanesljivo prevlado zaradi svoje široke integracije v ekosistem Android, brskalnik Chrome in druge storitve. A poznavalci menijo, da se to utegne kmalu spremeniti, saj se Googlov delež na trgu iskanja zmanjšuje in je v zadnjih mesecih padel pod 90 odstotkov, kar je najnižja raven v zadnjem desetletju.

Čeprav ChatGPT še ni resna grožnja Googlovemu iskalniku, njegova hitra rast in priljubljenost med uporabniki nakazujeta, da bi lahko v prihodnosti postal pomemben igralec na področju spletnega iskanja.