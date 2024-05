ChatGPT zna uporabljati dokumente iz OneDrive in Google Drive

OpenAI nenehno dodaja nove funkcionalnosti priljubljeneni storitvi ChatGPT. Naročnikom ChatGPT Plus, Team in Enterprise bo kmalu na voljo zelo uporabna integracija z dokumenti, ki so shranjeni v oblačnih shrambah OneDrive in Google Drive. Pomočnik z umetno inteligenco nato lahko podaja odgovore in povzetke na podagi zasebnih dokumentov, kot so datoteke Microsoft Excel, Word in PowerPoint ter Google Docs, Sheets in Slides.

OpenAI jamči zasebnost pri rabi uporabljenih dokumentov, kar pomeni, da jih ne bo uporabil zua nadaljnje učenje jezikovnih modelov. To že privzeto velja za naročnine Teams in Enterpirse, medtem ko morajo naročniki na storitev Plus ročno onemogočiti usposabljanje.

Ob tej priložnosti je OpenAI napovedal še dodatne izboljšave za delo z dokumetni. ChatGPT bo v tem primeru ponuajal poseben in prilagodljiv pogled na odgovre, ki bodo lahko vsebovali tabeli in grafikone. Uporabnikom bo tudi omogočeno, da tovrstno gradivo prenesejo k sebi in ga vključijo v svoje dokumente.

Novosti prihajajo le nekaj dni po predstavitvi novega najzmogljivejšega jezkovnega modela GPT-4o in temeljijo na zmogljivostih novega modela, ki je med tem že dostopen vsem uporabnikom ChatGPT. Novi model zagotavlja veliko izboljšane zmogljivosti analize besedila, zvoka in vida.