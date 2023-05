ChatGPT za telefone iPhone

Podjetje OpenAI je predstavilo brezplačno aplikacijo za naprave z operacijskim sistemom iOS, ki uporabnikom ponuja uradni dostop do generativnega jezikovnega modela ChatGPT.

Mobilni ChatGPT se obnaša skoraj enako kot spletna stran ChatGPT, dodatno omogoča glasovni vnos z uporabo OpenAI-jevega prepoznavanja govora Whisper, preklapljanje med standardnimi in jezikovnimi modeli GPT-4 za naročnike ChatGPT Plus, z namizjem sinhronizirano zgodovino pogovorov in ima možnost izvoza podatkov. Manjkajo zgolj nedavno vpeljani vtičniki, ki s spletno povezavo med drugim nudijo dostop do svežih informacij.

Aplikacija je za zdaj na voljo le v Združenih državah Amerike, medtem ko naj bi jo ostali svet dobil v prihodnjih tednih. Kljub velikemu rivalstvu z Googlom je obljubljena tudi verzija za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.