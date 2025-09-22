Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 22.9.2025 19:30

ChatGPT za kriminalce

SpamGPT je nova platforma, ki jo uporabljajo spletni kriminalci za pošiljanje neželene pošte in izvajanje napadov z ribarjenjem.

SpamGPT je profesionalno orodje, ki močno spominja na legitimne trženjske nadzorne plošče, saj omogoča oblikovanje, upravljanje in spremljanje obsežnih kampanj, a z eno bistveno razliko, da je vse prilagojeno za kriminalne namene. Namesto da bi napadi z ribarjenjem zahtevali tehnično znanje ali izkušnje, SpamGPT napadalcem ponuja uporabniku prijazen vmesnik, vgrajene umetno inteligentne generatorje vsebin in napredna orodja za testiranje dostavljivosti e-pošte. To pomeni, da lahko tudi osebe z minimalnim znanjem hitro ustvarijo prepričljiva lažna elektronska sporočila, jih množično pošiljajo z različnih strežnikov in hkrati spremljajo uspešnost napadov, podobno kot bi to počela ekipa tržnikov v velikem podjetju.

Ena izmed najbolj nevarnih lastnosti storitve SpamGPT je sposobnost samodejnega preverjanja, ali e-poštna sporočila pristanejo v mapi Prejeto ali v imeniku z neželeno pošto, še preden kampanja zares steče. To napadalcem omogoča, da se lažje izognejo filtrom in povečajo uspešnost svojih napadov. Poleg tega lahko z zlorabljeno identiteto znanih blagovnih znamk ali domen dodatno zmedejo uporabnike in povečajo verjetnost, da bodo ti kliknili na škodljive povezave ali prenesli zlonamerno programsko opremo.

V ozadju te digitalne grožnje se skriva skrb vzbujajoča misel, da kriminalci vse bolj samozavestno uporabljajo enaka orodja in principe kot legitimni razvijalci programske opreme ali digitalni tržniki. In s tem, ko se zlonamerne kampanje selijo v okolje, kjer so preproste, hitre in učinkovite, lahko pričakujemo, da bodo tudi pogostejše in težje zaznavne.

