ChatGPT z novim modelom

Pri podjetju OpenAI so napovedali izdajo modela GPT-4o, nove iteracije umetne inteligence GPT-4, ki poganja njihov glavni izdelek ChatGPT.

Posodobitev GPT-4o prinaša bistveno hitrejše delovanje in izboljšave v zmogljivostih za obdelavo besedila, vizualnih vsebin in zvoka. Po besedah OpenAI CTO, Mire Murati, bo nov model na voljo brezplačno za vse uporabnike ChatGPT, naročniki pa bodo še naprej imeli do petkrat večje kapacitete v primerjavi z brezplačnimi uporabniki. GPT-4o je naravno multimodalni model, kar pomeni, da lahko generira vsebine ali razume ukaze v glasu, besedilu ali slikah. Razvijalci, ki želijo eksperimentirati z GPT-4o, bodo imeli dostop do programskega vmesnika API, ki je pol cenejši in dvakrat hitrejši od prejšnje različice GPT-4 Turbo. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI, je dodal, da bodo zmožnosti modela uvajali postopoma, začenši z že dostopnimi zmožnostmi za besedilo in slike.