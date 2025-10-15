Objavljeno: 15.10.2025 12:00

ChatGPT z erotičnimi vsebinami

OpenAI bo decembra uvedel pomembno spremembo, ki bo omogočila odraslim uporabnikom dostop do erotičnih vsebin v okviru platforme ChatGPT.

Direktor podjetja OpenAI Sam Altman je na omrežju X sporočil, da bo uvedba sistema za preverjanje starosti platformi omogočila bolj sproščen pristop do vsebin za odrasle. Po njegovih besedah želijo s tem uporabnike obravnavati kot odrasle ljudi, hkrati pa ohraniti varnost z novimi mehanizmi za zaznavanje duševnih stisk. Gre za korak stran od strogih omejitev, ki jih je podjetje uvedlo v preteklosti z namenom zaščite ranljivih uporabnikov. Altman je priznal, da so bile te omejitve koristne za zaščito duševnega zdravja, vendar so hkrati zmanjšale uporabnost in prijetnost uporabe za številne uporabnike, ki tovrstne pomoči ne potrebujejo. Po njegovem mnenju je zdaj, ko so vzpostavljena nova orodja za zaznavanje težav in tveganj, mogoče nekatere omejitve varno odpraviti.

Nova politika bo poleg erotičnih vsebin omogočila tudi večjo prilagodljivost v interakciji z modelom ChatGPT. OpenAI se je denimo že odzval na nezadovoljstvo uporabnikov ob uvedbi novega modela GPT-5, saj je po številnih pritožbah omogočil ponovno uporabo modela GPT-4o, ki je bil znan po bolj naravni in prijazni komunikaciji. Poleg teh vsebinskih sprememb je podjetje ustanovilo tudi poseben svet za dobrobit in umetno inteligenco, ki bo pomagal pri oblikovanju odzivov v občutljivih situacijah. OpenAI poudarja, da bodo kljub sprostitvi nekaterih omejitev vsi varnostni mehanizmi in pravila ostala v veljavi, zlasti prepoved vključevanja mladoletnih oseb v kakršnekoli seksualne vsebine. Namen sprememb je povečati uporabniško izkušnjo, ne da bi pri tem ogrozili varnost ali odgovorno rabo umetne inteligence.