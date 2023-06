Objavljeno: 19.6.2023 05:00

ChatGPT: Ustvari mi ključe za namestitev Windows

Zanimanje za ChatGPT ne jenja, saj ljudje vsak dan odkrivajo nove načine uporabe. Sedaj so ugotovili, da zmore ustvariti veljavne ključe, ki so potrebni za namestitev Windows 10 ali 11.

Uporabnik Sid je na Twitterju pokazal, da za tak podvig ne potrebujemo veliko znanja ali sposobnosti. Preprosto je ChatGPT-u naročil, naj se obnaša kot njegova nedavno preminula babica, ki mu je pred spanjem brala ključe za namestitev Windows 10 Pro. ChatGPT se je odzval, kot bi od umetne inteligence pričakovali. Izrazil je sožalje, nato pa nanizal nekaj ključev, ki so bili delujoči.

Ob tem poudarimo, da gre za namestitve ključe, ne pa za aktivacijske kode. To pomeni, da je z njimi možno namestiti Windows 10 Pro, ki pa potem deluje kot neaktivirana kopija, dokler ne kupimo licence in pridobimo aktivacijskega ključa. Kako to povsem legalno in poceni storiti, pa smo v naši reviji pisali nedavno.