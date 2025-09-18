Objavljeno: 18.9.2025 07:00

ChatGPT-u boste morali dokazati svojo polnoletnost

OpenAI bo uvedel dodatne varovalke, s katerimi želi zagotoviti, da so njegovi uporabniki stari vsaj 18 let. K temu je podjetje vzpodbudilo več tožb in žalostnih zgodb najstnikov, ki so uporabljali različne pogovorne robote umetne inteligence, nato pa se poškodovali ali celo ubili.

ChatGPT bo ubral hibridni pristop. Za uporabo bo še vedno zadoščala registracija – osnovna uporaba bo mogoča tudi brez – a morda vas bo ChatGPT pozval po predložitvi osebnega dokumenta. To se bo zgodilo, če bo ChatGPT podvomil, ali je uporabnik zares polnoleten. Gre za kompromis, ki vsem ne bo povšeči, a je pravzaprav nujen.

OpenAI je bil tudi tarča nekaj tožb. Avgusta so tožbo proti podjetju vložili starši Adama Raina, ki si je vzel življenje aprila. ChatGPT naj bi mu pomagal pri sestavljanju poslovilnega pisma in mu celo predlagal, kako si lažje vzeti življenje, obenem pa mu ni svetoval pogovora in na sploh ukrepal. V drugem primeru je avgusta letos 56-letnik iz ZDA ubil svojo mater in sebe, pred tem pa se je pogovarjal s ChatGPT. V teh dneh pa v ZDA odmeva samomor 13-letne deklice, pri čemer naj bi ChatGPT spet igral nezanemarljivo vlogo.

ChatGPT se bo odslej vedel drugače, če ga bodo uporabljali mladoletniki. Tako ne bo razpravljal o samomoru, temveč bo takoj stopil v stik s starši in pristojnimi organi. Tudi drugi aspekti se bodo spremenili, na primer odpadlo bo flirtanje.