ChatGPT spet v Italiji

S podjetja OpenAI sporočajo, da je ChatGPT ponovno na voljo v Italiji, potem ko so odpravili vrsto pogojev, ki jih je postavil italijanski nadzorni organ.

Italijanski informacijski pooblaščenec je storitev ChatGPT marca letos začasno blokiral, zaradi skrbi, da umetna inteligenca podjetja OpeanAI krši evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Od podjetja je zahteval, da na spletnem mestu zagotovi izjavo o zasebnosti, ki podrobno opisuje, kako se zbirajo podatki in kako se uporabljajo za usposabljanje algoritmov ChatGPT, možnost izklopa pridobivanja podatkov ter sistem za preverjanje starosti.

ChatGPT je zdaj bogatejši za nastavitve zasebnosti, ki uporabnikom med drugim omogočajo izklop beleženja zgodovine klepeta, kar preprečuje uporabo teh podatkov za nadaljnje usposabljanje umetne inteligence. Italijanske uporabnike pa ob prijavi v storitev pričaka tudi pogovorno okno, ki jih prosi, da potrdijo, ali so stari vsaj 18 let oziroma, če so stari med 13 in 17 let, da imajo soglasje starša ali skrbnika za uporabo ChatGPT.