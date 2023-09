ChatGPT spet dobil dostop do interneta

Po julijski prekinitvi je Open v svojo umetno inteligenco ChatGPT spet dodal povezavo do interneta, s čimer ima dostop do informacij po svojem nastanku v letu 2021. Interneta povezljivost, ki jo najdemo pod imenom Browse with Bing, je za zdaj na voljo le naročnikom plačljive verzije. V prihodnosti naj bi jo dobili še vsi ostali uporabniki.

ChatGPT pozna svet, kakršen je bil septembra 2021, ko so bili zajeti podatki za njegov trening. OpenAI je potem testiral možnost povezave v internet, kar so testno omogočili maja letos. Tedaj so plačljivo verzijo ChatGPT povezali z Bingom, a so dva meseca pozneje funkcijo odstranili. Uradno je bila razlog bojazen, da ga bodo uporabniki izkoriščali za dostop do vsebin, ki so za plačljivimi zidovi (paywall). Sedaj poizkušajo znova, pri čemer je koncept zelo podoben temu, kar ponuja Google s svojim Bardom.

ChatGPT sicer v zadnjem času nove funkcije dobiva kot po tekočem traku. Ta teden je spregovoril, prav tako pa lahko sodeluje neposredno z DALL-E pri risanju podob.