ChatGPT (spet) brez brskanja po spletu

Podjetje OpenAI je plačljivim uporabnikom storitve ChatGTP znova odvzelo možnost pridobivanja informacij s spleta.

OpenAI je onemogočil svojo funkcijo brskanja po spletu Browse with Bing, ki je bila del ChatGPT, ker je prikazovala vsebino na načine, ki niso bili zaželeni. Uporabniki so med drugim z njo zlahka prišli do sicer plačljivih vsebin posameznih spletnih mest ter se izognili določenim nastavitvam zasebnosti. Pri podjetju trdijo, da so zmožnost povezovanja bota s spletom onemogočili, da lastnikom vsebin ne bi delali krivice.

Naročniki na storitev ChatGPT Plus z umikom seveda niso zadovoljni. Zdi se jim krivično, da so jim odvzeli možnost branja vsebine spletnih mest, saj jih velika večina naročnino prav zato plačuje. Pri OpenAI so zatrdili, da si prizadevajo odpraviti težave in funkcijo kmalu znova uvesti.