Objavljeno: 13.6.2023 05:00

ChatGPT si je izmislil obtožbe, čemur je sledila tožba zaradi obrekovanja

ChatGPT halucinira, kar po domače povedano pomeni, da si izmišljuje. Zato ni presenetljivo, da ga je naposled doletela tožba posameznika, o katerem je ChatGPT zapisal škodljive neresnice. Konservativni radijski voditelj in borec za pravico do nošenja orodja Mark Walters toži OpenAI, ker je ChatGPT nápak trdil, da je vpleten v nezakonita dejanja.

Novinar Fred Riehl je namreč ChatGPT-ju poslal povezavo do neke legitimne tožbe, v kateri Walters ni ničesar niti osumljen, in ga vprašal za povzetek. ChatGPT je zapisal, da je Walters poneveril pet milijonov dolarjev iz organizacije Second Amendment Foundation. To ne drži in Walters ni bil nikoli niti osumljen česa takega.

Riehl seveda teh blodenj ni objavil, jih je pa preveril. Verjetno je Walters tako izvedel, kaj trdi ChatGPT, zato je sedaj vložil tožbo zoper OpenAI zaradi obrekovanja. ChatGPT v resnici sploh ni mogel vedeti nič o tožbi, saj nima svežega dostopa do aktualnega interneta in ne more brati PDF-jev, ki mu jih predložimo. Vprašanje pa ostaja, zakaj na to uporabnika ni opozoril.

Rezultat tožbe bo izjemno pomemben. Upravljavcu platform namreč niso odgovorni za vsebino, ki jo objavljajo uporabniki brez uredniškega filtra (torej recimo za forume), vse dokler aktivno ne posegajo vanj in dokler jo po prijavi nezakonitosti takoj izbrišejo. OpenAI trdi, da to velja tudi za ChatGPT, Walters pa meni, da ne. Odločitev sodišča bo imela pomembne posledice za primere, ko so bi umetna inteligenca izmišljevala.