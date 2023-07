ChatGPT prihaja na Android

Pri OpenAI so razkrili, da bo mobilna aplikacija ChatGPT že ta teden na voljo tudi na napravah z operacijskim sistemom Android.

Podjetje OpenAI je maja letos splavilo uradno aplikacijo generativne umetne inteligence ChatGPT za uporabnike s telefoni iPhone in tablicami iPad ter obenem napovedalo tudi razvoj identičnega programa za mobilne naprave z Googlovim operacijskim sistemom Android. Na tržnici Google Play je že objavljena predstavitvena stran z možnostjo registracije, ki bo program samodejno namestila takoj, ko bo na voljo, predvidoma še ta teden. Uporabniki Androida lahko ChatGPT že uporabljajo prek brskalnika, vendar vmesnik ni idealen za uporabo na mobilni napravi, medtem ko bo namenska aplikacija izkoriščala vse funkcije in prednosti Googlove platforme. Med drugim tudi novo pridobitev neprekinjenega spomina, ki bo naročnikom storitve ChatGPT Plus dodatno poenostavila poizvedovanje.