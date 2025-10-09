Objavljeno: 9.10.2025 09:00

ChatGPT pomagal prijeti požigalca

V Los Angelesu so prijeli 29-letnega Jonathana Rinderknechta, osumljenega povzročitve požara v Pacific Palisades, ki je januarja zahteval 12 življenj in uničil več kot 6000 domov.

Preiskava požara je ugotovila, da je voznik Uberja po končani vožnji pri izhodišču priljubljene pohodniške poti Skull Rock Trail 1. januarja 2025 zanetil ogenj, ki se je kasneje v močnem vetru razplamtel in uničil velika območja premožnega predela Palisades ter prizadel tudi Topango in Malibu. Požar, ki je terjal 12 smrtnih žrtev, je za seboj pustil okrog 9300 hektarjev požgane površine in škodo v višini približno 150 milijard ameriških dolarjev.

Med dokazi, ki kažejo na osumljenca, je tudi slika gorečega mesta, ki naj bi jo osumljenec ustvaril z orodjem ChatGPT. Poleg slike so preiskovalci na Rinderknechtovih napravah našli tudi videoposnetke gasilcev, zapise poskusov klicanja številke 911 in pretekle poizvedbe na storitvi ChatGPT, ki so preiskovalcem vzbudile sum. Med slednjimi je bilo na primer vprašanje, ali si kriv, če zanetiš požar zaradi cigarete. Osumljenec se je po požaru preselil na Florido, kjer so ga tudi aretirali. Kmalu ga bodo pripeljali v Los Angeles, kjer mu med drugim grozijo obtožbe uničenja premoženja z ognjem ter umora.