ChatGPT Plus razprodan, račune prodajajo na tržnici eBay

Pri podjetju OpenAI so zaradi večjega povpraševanja od zmogljivosti začasno ustavili prodajo naročnin na storitev ChatGPT Plus.

Uporabnikov, ki so za zanesljiv in razširjen dostop do umetne inteligence ChatGPT pripravljeni plačati slabih 19 evrov mesečno, je iz dneva v dan več. Zanimanja je toliko, da pri podjetju OpenAI novih naročnikov ne sprejemajo več. ChatGPT Plus je razprodan! Čeprav gre zgolj za začasno rešitev, ki jo bodo pri OpenAI reševali s povečanjem zmogljivosti, so se obstoječi uporabniški računi pojavili na spletnih tržnicah. Kljub temu da so naročnine trenutno nedostopne, strokovnjaki opozarjajo, da nakup ChatGPT Plus računa preko platform, kot je eBay, ni priporočljiv, ker naročnina na Open AI storitev predstavlja digitalno lastnino, ki je ne bi smeli deliti z drugimi. Poleg tega obstaja tveganje, da bi tretje osebe lahko zlorabile dostop do naših spletnih računov.

Črnega petka pri OpenAI očitno letos ne bo, a je vodstvo podjetja vseeno zadovoljno, saj projekcije kažejo, da bodo v naslednjih dvanajstih mesecih ustvarili več kot milijardo ameriških dolarjev prihodkov, kar je več od najbolj optimističnih napovedi. Končnim uporabnikom, ki še čakajo na svojo priložnost, da se pridružijo umetno inteligentnemu vlaku v prihodnost, ne preostane drugega, kot da se registrirajo na čakalni seznam OpenAI, ki bo obvestil uporabnike, ko bodo naročnine ponovno na voljo.