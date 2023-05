ChatGPT odvisen od ljudi, ki zaslužijo 15 dolarjev na uro

ChatGPT, priljubljena generativna umetna inteligenca, ki jo poganjajo sistemi strojnega učenja, je v veliki meri odvisna od slabo plačanih človeških delavcev.

Pri NBC News so razkrili, da podjetje OpenAI za delovanje ChatGPT plačuje številne pogodbene delavce za opravljanje nujne naloge označevanja podatkov - procesa, ki izboljšuje odzivnost programske opreme ChatGPT na uporabniške zahteve. Nadomestilo za to ključno nalogo? Pičlih 15 ameriških dolarjev na uro.

Označevanje podatkov je ključen proces, ki vključuje razčlenjevanje vzorcev podatkov, da bi avtomatizirani sistemi bolje prepoznali določene predmete znotraj nabora podatkov. Označevalci označijo določene predmete, slike ali besedila, da se jih stroji naučijo prepoznavati sami. S tem človeški delavci pomagajo avtomatiziranim sistemom natančneje odgovoriti na uporabniške zahteve, kar ima veliko vlogo pri usposabljanju modelov strojnega učenja. Na kratko, brez označevalcev tudi storitve ChatGPT ne bi bilo.

Težava nastane pri plačilu za tako pomembno delo. OpenAI je nekoč moderatorje iz Afriških držav plačeval le dva dolarja na uro. Sodeloval je s podjetjem Sama, katerega glavna dejavnost je povezovanje velikih tehnoloških podjetij z nizko plačanimi pogodbeniki v državah tretjega sveta. Po številnih tožbah zaradi slabih delovnih pogojev, so pri OpenAI sodelovanje s Samo prekinili. A stanje ni kaj dosti boljše. Označevalci podatkov pri delu na storitvi ChatGPT ne prejmejo nobenih ugodnosti in so plačani komaj več kot minimalna plača v nekaterih zveznih državah.

Umetna inteligenca je na prvi pogled čarovnija. Zdi se, kot da bi oživela in s čarobno formulo odgovarjala na uporabniške zahteve. V resnici ji pri tem pomaga množica nevidnih človeških delavcev, ki si zaslužijo boljše plačilo za svoj prispevek.