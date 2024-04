ChatGPT na voljo brez računa

Podjetje OpenAI je začelo ponujati uporabo storitve ChatGPT brez zahteve po uporabniškem računu.

Pri OpenAI so začeli postopoma uvajati brezplačno različico generativnega bota ChatGPT, ki za svoje usluge ne zahteva prijave. Poteza je del širše strategije podjetja, s katero želijo orodja, kot je ChatGPT, približati sleherniku. Z njo seveda pridobijo tudi več podatkov za usposabljanje in morda spodbudijo uporabnike k ustvarjanju računov in plačevanju naročnine za dostop do naprednejšega modela GPT-4. Po osvežitvi prijavni zaslon prikaže neobvezna gumba za prijavo in registracijo ter vprašanje »Kako vam lahko pomagam danes?«. Za uporabnike brez računa so dodani dodatni varnostni ukrepi, vključno z blokiranjem pozivov in generiranjem slik v več kategorijah. Odgovori bota so posledično malce bolj omejeni kot v primeru prijavljene rabe. ChatGPT, storitev staro rosnih 18 mesecev, sicer tedensko uporablja že več kot 100 milijonov ljudi iz 185-ih držav.