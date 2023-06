ChatGPT na telefonu se zna povezati z internetom

Nova različica najbolj priljubljene generativne umetne inteligence na planetu naročnikom Plus na telefonu ponuja povezavo s spletom.

Uradna mobilna aplikacija podjetja OpenAI na telefonih z operacijskim sistemom iOS odpravlja največjo zamero generativnega inteligentnega orodja ChatGPT, ki običajno odgovarja na podlagi omejene baze podatkov. Model za obdelavo naravnega jezika je bil namreč usposobljen na sicer obsežnem naboru podatkov, ki vsebuje različne vrste besedil iz interneta, vključno s članki, spletnimi stranmi, knjigami, forumi in družabnimi omrežji, ki pa so bili omejeni na informacije, dostopne do septembra 2021. Osrednja pridobitev nove posodobitve aplikacije za telefone iPhone in tablice iPad je dostop do spletnega brskanja, ki ga poganja Bing.

Uporaba funkcije je preprosta, naročniki na storitev ChatGPT Plus morajo povezavo z Bingom v nastavitvah omogočiti z drsnikom, ki ga najdejo pod New Features / Browse with Bing, nakar pri pogovoru z botom izbrati zavihek GPT-4 in na spustnem seznamu obkljukati brskanje z Microsoftovim pripomočkom. Pri OpenAI napovedujejo, da bodo v kratkem in v sodelovanju z Microsoftom dotično povezavo ponudili tudi uporabnikom, ki naročnine ne plačujejo, prav tako pa bo ChatGPT kmalu na voljo tudi lastnikom naprav z Googlovim mobilnim operacijskim sistemom Android.