ChatGPT je star leto dni

Mineva točno leto dni, odkar je OpenAI javno odprl veliki jezikovni model ChatGPT. Konec lanskega novembra je izšel izdelek, ki je svet spremenil kot le malokateri. Redko se zgodi, da ima posamezen izdelek tako daljnosežni vpliv kakor ChatGPT, ki so mu kmalu sledili konkurentje: Bard, Bing in drugi.

V prvih 365 dneh javne dostopnosti je ChatGPT spremenil dojemanje umetne inteligence, ki sicer ni nov pojem in je z nami že dolgo vrsto let. A vendarle, javnost sedaj umetno inteligenco – ki je širok pojem – enači z velikimi jezikovnimi modeli. Pogovarjanje z računalniki v naravnem jeziku je postalo možno.

Hkrati je bilo OpenAI prvo podjetje, ki je nagnalo strah v kosti tudi Googlu. Prvikrat se je zgodilo, da se je Google resno ustrašil, da bi nekdo utegnil ogroziti njegov primat pri iskanju. ChatGPT je imel to možnost. Microsoft se je sicer odzval po svoje, in sicer z vlaganjem velikih količin denarja v OpenAI, zaostaja pa tudi ne konkurenca, denimo Amazon.

Roboti za pogovore (chatbots) niso nič novega, ChatGPT pa ni bil prvi. Bil pa je komercialno najuspešnejši. Zanimivo je, da je OpenAI ob izidu skromno razlagal, da od ChatGPT ne gre pričakovati preveč. A hkrati so ga ves čas izboljševali, dasiravno so najnovejše verzije na voljo le za plačljivo naročnino.

Prvi GPT so izdali junija 2018, slabo leto dni pozneje pa GPT-2. GPT-3 so kot najzmogljivejši jezikovni model okronali že maja 2020, a so šele novembra 2022 predstavili javno dostopno verzijo. Danes umetna inteligenca piše, riše in sklada. Vse ostalo je zgodovina.