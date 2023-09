ChatGPT je spregovoril

Dobesedno. Medtem ko so pomočniki, kot sta Siri in Alexa, že lep čas sposobni razumeti govorjeni jezik, je ChatGPT precej spretnejši v bralnem razumevanju in pisani besedi. Lepo bi bilo, če bi ti sposobnosti združili, kar mu je sedaj uspelo. OpenAI je v novo verzijo ChatGPT dodal razumevanje govora.

Novemu ChatGPT ju lahko ukaze preprosto narekujemo, če uporabljamo Android ali iOS (na iPadu ali iPhonu). Gre tudi obratno, in sicer je ChatGPT odgovore sposoben prebrati, pri čemer velja pohvaliti njegov sintetizator zvoka, ki deluje zelo naravno. Občasno se sicer zmoti, saj na primer ne razlikuje med enakozvočnicami – denimo gym in Jim – a v povprečju je zelo spodoben.

Druga novost je gledanje fotografij. Kot poziv lahko naložimo fotografijo, diagram ali kakšen graf, pa nam bo povedal, kaj vidi in še kaj dodatnega. Ob tem OpenAI poudarja, da so posebej poskrbeli, da se ChatGPT ne more uporabljati za prepoznavanje ljudi in druge neetične načine uporabe.

Novo verzijo bodo dobili naročniki ChatGPT Plus, ki mesečno stane 20 dolarjev.