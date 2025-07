Objavljeno: 21.7.2025 09:00

ChatGPT je slab v šahu

Najboljši šahist sveta Magnus Carlsen je v spletnem dvoboju premagal umetno inteligenco ChatGPT v vsega 53-ih potezah, pri čemer sam ni izgubil niti ene same figure.

Norvežan Magnus Carlsen je na družabnem omrežju X razkril, da se je v šahu pomeril z umetno inteligenco ChatGPT. Pričakoval je trd dvoboj, saj so že običajni mobilni programi za igro odlični šahisti, a ni v partiji izgubil niti ene same figure, nakar se je umetna inteligenca po 53-ih potezah predala. ChatGPT je Carlsenu po partiji čestital za metodično, čisto in ostro igro, medtem ko ga je Carlsen pohvalil za dober začetek, a mu očital pomanjkanje nadaljevanja. Na njegovo prošnjo za oceno igre je ChatGPT Carlsenu priznal odlično strategijo, potrpežljivost in končnico, njegovo klasično moč pa ocenil med 1800 in 2000 točk po FIDE ali USCF lestvici, kar je občutno nižje od Carlsenove resnične številke 2839, najvišje na svetu.

Norvežan, ki je petkratni svetovni prvak v šahu, sicer zadnja leta ne tekmuje na svetovnih prvenstvih, saj je izrazil pomanjkanje motivacije. Le teden dni po zmagi nad umetno inteligenco je moral priznati poraz mlademu indijskemu velemojstru Rameshbabuju Praggnanandhaji na turnirju Freestyle Chess Grand Slam v Las Vegasu.