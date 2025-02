ChatGPT je postal raziskovalec

Podjetje OpenAI je predstavilo novo funkcijo za ChatGPT, ki omogoča avtonomno raziskovanje in zbiranje podatkov.

Umetna inteligenca v storitvi ChatGPT lahko s funkcijo Deep Research načrtuje večstopenjske procese, išče podatke, se prilagaja sprotnim informacijam in svoje ugotovitve prikaže skupaj z viri v stranski vrstici. Uporabniki lahko v poizvedbah uporabljamo besedilo, slike in dodatne datoteke, kot so PDF-ji ali preglednice in z njimi izboljšamo odgovore. Čas obdelave se giblje med petimi minutami in pol ure, odgovori pa bodo v prihodnosti vključevali tudi slike in grafe.

Nove funkcije so trenutno deležni zgolj uporabniki storitve ChatGPT Pro, ki plačujejo 200 ameriških dolarjev na mesec. Ostali naročniki imamo do novosti omejen dostop. Pri OpenAI priznavajo, da dodana funkcionalnost ni vsemogočna in da se lahko pripetijo napačna dejstva in težave pri razlikovanju med verodostojnimi in manj zanesljivimi viri. Kljub temu naj bi model dosegal visoko natančnost, saj je na testu Humanity’s Last Exam pridelal 26,6 odstotkov, kar je bistveno več od prejšnjih modelov.