ChatGPT je najhitreje rastoča blagovna znamka leta 2023

Vodilno podjetje za raziskave tržišča v ZDA Morning Consult je objavilo poročilo o najhitreje rastočih blagovnih znamkah letošnjega leta.

V letu 2023 je generativna umetna inteligenca prevladovala v medijskem prostoru, pri čemer je bila v središču pozornosti zgodba o OpenAI, največjem igralcu na tem področju, ki je vključevala tako navdušujoče možnosti kot tudi skrbi glede izgube delovnih mest in singularnosti. Ne preseneča, da so pri Morning Consult v svojem poročilu Fastest Growing Brands 2023 ugotovili, da je ChatGPT najhitreje rastoča blagovna znamka leta, saj se je zanimanje zanjo med anketiranci najbolj povečalo.

Poleg ChatGPT so v poročilu izpostavljene tudi druge blagovne znamke. Drugo mesto je zasedla pijača podjetja Pepsi z imenom Starry, ki sta ji priljubljenost prinesla partnerstvo z ameriško profesionalno košarkarsko ligo NBA in viralnost na družabnem omrežju TikTok, medtem ko je prihod Lionela Messija mesto na seznamu zagotovil nogometni ligi Major League Soccer. Mlajši potrošniki so med drugim najbolj prisegali na hrano blagovne znamke Kraft, ki jih je prepričala predvsem zaradi usmeritve s trajnostno embalažo.