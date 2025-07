Objavljeno: 18.7.2025 08:00

ChatGPT je bogatejši za pravega raziskovalnega agenta

ChatGPT agent je nova generacija digitalnega pomočnika, ki združuje sposobnosti vizualnega in tekstovnega brskanja ter neposredne interakcije z zunanjimi platformami, kot so Google Drive, GitHub in SharePoint.

Agent se za vsako nalogo zažene v ločenem navideznem okolju, kjer samostojno zbira informacije, analizira podatke, izvaja programsko kodo in komunicira s storitvami. Uporabniku lahko postavlja dodatna vprašanja, sprejema navodila tudi sredi procesa in omogoča ročno prevzemanje nadzora. Posebnost ChatGPT agenta je pregledna časovnica raziskovanja in odločanja, ki povečuje zaupanje v dobljene rezultate. Agent združuje funkcije Deep Research in Operatorja, z vgrajenim terminalom in API povezavami za neposredno upravljanje podatkov. Čeprav vključuje varnostne mehanizme za zaznavo lažnih spletnih strani, je priporočljivo, da so prvi uporabniki pri uporabi previdni, saj gre za povsem novo področje.

ChatGPT agent je že danes na voljo naročnikom Pro (400 poizvedb/mesec), kmalu pa še za uporabnike Plus in Teams (40 poizvedb/mesec) ter do konca julija za Enterprise in Edu.