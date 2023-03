ChatGPT in Whisper dostopna prek API

ChatGPT ima že več kot 100 milijonov rednih uporabnikov, dva meseca je gostoval na vseh medijih ter napisal kopico knjig in vsaj en znanstveni članek, sedaj pa poizkuša še kaj zaslužiti. Že minuli mesec je OpenAI zagnal ChatGPT Plus za 42 dolarjev mesečno, sedaj pa so ponudili še dostop prek API.

To je bil cilj že od začetka, je pojasnil direktor OpenAI Greg Brockman. Dostop prek knjižnic API omogoča pogovarjanje z istim jezikovnim modelom, torej GPT-3.5, ki je le nekoliko bolj okleščen. Novi gpt-3.5-turbo je tako odzivnejši. Dostop prek API je namenjen integraciji v spletne strani in druge aplikacije, kar bo stalo 0,002 dolarja na 1000 žetonov, kar je približno 750 besed. Ob tem pojasnjujejo, da danes stane ChatGPT 10-krat manj kot decembra, kar priča o hitrem razvoju tehnologije in optimizaciji.

Dostop prek API še vedno pomeni, da se magija dogaja v oblaku in ne na lokalni napravi. Druga novost pa je Whisper API, ki omogoča zapis govorjenega besedila, torej transkripcijo. Razume formate M4A, MP3, MP4, MPEG, MPGA, WAV in WEBM, rezultat pa je zelo veren prepis. Stal bo 0,006 dolarja za minuto govora.