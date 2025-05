Objavljeno: 15.5.2025 18:00

ChatGPT Grkinji iz kavne usedline prebral, da jo mož vara

V Grčiji je odmevala nenavadna zgodba o ženski, ki se je odločila za ločitev od moža, ko ji je umetna inteligenca povedala, da jo mož vara.

Po dvanajstih letih zakona je mati dveh otrok v umetno inteligentno storitev naložila fotografijo moževih kavnih usedlin in zaprosila za branje prihodnosti, prakso, znano kot tasseografija. Na podlagi vzorcev v skodelici naj bi ji ChatGPT povedal, da mož razmišlja o aferi z žensko, katere ime se začne s črko E, in celo namignil, da že vara svojo ženo. Ta je prerokbo vzela resno, partnerja nagnala iz hiše, obvestila otroke o ločitvi in nato še pravno ukrepala. Mož, ki je zgodbo komentiral v grški jutranji oddaji To Proino, pravi, da to ni bil prvič, da se je žena zanašala na nadnaravno. Pred leti jo je denimo prepričeval astrolog, zdaj pa naj bi bila povsem prepričana v umetno inteligenco. Kljub moževemu posmehu in zavračanju očitkov je že tri dni kasneje prejel uradne ločitvene papirje. Njegov pravni zastopnik trdi, da trditve umetne inteligence nimajo nobene pravne podlage in da mož velja za nedolžnega, dokler mu nezvestobe ne dokažejo z dejanskimi dokazi.