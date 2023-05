ChatGPT dobiva povezavo z internetom prek Binga

Glavnina Bingova prednost pred ChatGPT je bila njegova povezanost z internetom, kar mu je omogočilo videti prek horizonta urjenja jezikovnega modela. A Microsoft in OpenAI nikoli nista bila nasprotnika, saj je Microsoft velik vlagatelj v podjetje. Ni bilo presenetljivo, ko smo izvedeli, da Bing uporablja model GPT-4. Zato tudi novica v nasprotni smeri ne bi smela presenetiti.

OpenAI je sporočil, da bo njihov paradni konj ChatGPT dobil Bing. Ali če novico obrnemo, Bing bo vstopil v ChatGPT. ChatGPT bo imel s tem dostop do podatkov o dogajanju v svetu v realnem času, tako da ne bo več za slovenskega predsednika razglašal nekega moškega. Prvi bodo novost ugledali naročniki na plačljivo verzijo ChatGPT Plus, kasneje pa tudi uporabniki brezplačne inačice. Uporabiti bo treba zgolj vtičnik.

OpenAI in Microsoft sodelujeta pri razvoju vtičnikov za celotni ekosistem umetne inteligence, ki bodo omogočili sodelovanje različnih produktov. To bo pomenilo, da bodo lahko isti vtičniki delovali v ChatGPT, Bingu, Microsoft 365 Copilotu, Windows Copilut itd. Skratka, v celotnem ekosistemu bo možno uporabljati umetno inteligenco. Na koncu bo ta prek Expedie iskala letalske vozovnice, sama rezervirala mizo v lekarni, ki jo bo našla na TripAdvisorju itd. Kaj sploh torej še ostane ljudem iz mesa in krvi?