Objavljeno: 22.10.2025 09:00

ChatGPT dobil svoj brskalnik

OpenAI je uradno predstavil svoj dolgo pričakovani spletni brskalnik ChatGPT Atlas, ki je zaenkrat na voljo uporabnikom macOS.

Splavitev lastnega brskalnika je pomemben korak podjetja, ki je znano po svojem naprednem jezikovnem modelu ChatGPT. Novi brskalnik ne ponuja le tradicionalnega brskanja po spletu, temveč vmesnik neposredno povezuje z umetno inteligenco, ki uporabniku omogoča interaktivno pomoč v realnem času. Z uporabo Atlasa se umetna inteligenca vključuje neposredno v vsakodnevne aktivnosti, kot je pisanje e-poštnih sporočil ali iskanje informacij, brez potrebe po preklapljanju med zavihki ali kopiranju besedil v drugo aplikacijo.

Z redno uporabo si Atlas zapomni uporabnikove preference, kar omogoča bolj osebno izkušnjo. Tako ga lahko na primer zaprosimo, da odpre stran s čevlji, ki smo jih včeraj gledali, in brskalnik bo vedel, kaj želimo. Funkcionalnost temelji na prostovoljni uporabi in jo je mogoče upravljati ter po želji tudi izključiti. Prav tako podjetje zagotavlja, da se vsebina, ki jo uporabniki pregledujemo, ne bo uporabljala za učenje prihodnjih modelov.

Posebnost Atlasa je tudi način agenta, kjer umetna inteligenca sama brska po spletu in opravlja naloge v imenu uporabnika. Ta način temelji na tehnologiji Operator in je trenutno dostopen kot predogled za uporabnike z naročnino Plus, Pro ali Business. Umetno inteligenco lahko na primer prosimo, da nam rezervira let in hotel ali pa pomaga pri urejanju dokumenta, kar odpira nove možnosti uporabe UI v vsakdanjih opravilih.

Atlas za zdaj ostaja ekskluzivno na voljo za macOS, vendar OpenAI obljublja, da bodo različice za Windows, Android in iOS sledile kmalu.