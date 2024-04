ChatGPT dobil možnost popravljanja slik iz DALL-E

Uporabniki plačljive verzije ChatGPT, ki lahko neposredno v pogovoru ustvarjajo tudi slike z DALL-E, so sedaj dobili možnost enostavnega spreminjanja oziroma popravljanja nastalih slik. Te lahko preprosto popravijo z besednimi ukazi, podobno kot nastanejo. Popravek lahko zajema celotno sliko pa na njej označimo le dele, kjer se naj spremeni.

Druga novost je možnost spremembe formata (razmerja med širino in višino) ter definiranje slogov. Na ta način je DALL-E v celoti integriran v besedilni del ChatGPT, kar omogoča lažjo uporabo. Novosti so za zdaj omejene na poslovne uporabnike in naročnike na plačljivo verzijo. Ni še jasno, kdaj bo na voljo za uporabnike brezplačne inačice, če sploh.

Kako deluje nova funkcija, si lahko ogledamo na X-u, kjer so objavili demonstracijski videoposnetek.