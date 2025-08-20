Objavljeno: 20.8.2025 07:00

ChatGPT bo dobil cenejšo različico

OpenAI je predstavil novo plačljivo različico svojih storitev, paket Go. Ta bo cenejši od doslej najcenejšega Plus, saj bo stal le 400 rupij na mesec oziroma štiri evre. Cena je v rupijah zato, ker bo ChatGPT Go sprva na voljo le v Indiji, kasneje pa ga bodo ponudili tudi drugod.

Paket ChatGPT Go ima vse funkcionalnosti brezplačne različice in nekaj funkcij Plus, ne pa vseh. To pomeni, da bo imel še razširjeno uporabo GPT-5, generiranje slik, nalaganje datotek, analizo podatkov z orodji, kot je Python, več pomnilnika na sejo in možnost priprave lastnih GPT oziroma personalizacijo.

Ne bo pa imel dostopa do starejših modelov, denimo 4o. Prav tako nima dostopa do globokega premišljevanja (deep thinking), raziskovanja (deep research), delovanja kot agent (agent) in ustvarjanja videoposnetkov (Sora).

OpenAI dodaja tudi, da bodo v prihodnosti paket Go širili še na druge države, odvisno od povpraševanja in kupne moči. Če sodimo po Netflixu, bi utegnila Slovenija pristati med manj razvitimi, cenejšimi trgi.

OpenAI