ChatGPT bi opravil tečaj MBA

Nadaljuje se raznovrstno preizkušanje ChatGPT, ki mu ljudje s celega sveta postavljajo najrazličnejše naloge. Christian Terwiesch, ki na Univerzi v Pensilvaniji uči na programu MBA, mu je postavil nekaj vprašanj, ki se pojavljajo na izpitih. Na koncu bi si prislužil oceno B ali B-, je ocenil. Prav dobro, torej.

Terwiesch mu ni postavljal le vprašanj z izpita, temveč je temeljito analiziral odgovore. Ugotovil je, da je pri osnovnih vprašanjih in enostavnih problemih ChatGPT izjemno prepričljiv, odgovori pa pravilni, preprosto in odlično razloženi. A po drugi strani se lahko ušteje že pri osnovnošolski matematiki. Zatakne se tudi pri kompleksnejših vprašanjih, ki vključujejo analizo več procesov in težje operacije.

Zanimivo je, da se ChatGPT odlično odziva na popravke. Če mu povemo, kje in kako se je zmotil, bo odgovor popravil in bistveno izboljšal. To že kaže, kje je njegova prava uporabnost – v tandemu s človeškim strokovnjakom. Na koncu je preveril še, ali zna ChatGPT pripraviti vprašanja za izpite. Uspeva mu kar dobro, a na koncu je vendarle potreben še človeški pregled.

Kaj vse skupaj pomeni? ChatGPT bi izpite opravil. Tehnologija bo nedvomno spremenila način, kako ocenjujemo in kako poučujemo. Hkrati pa se začenja igra mačke z mišjo. Turnitin je že napovedal, da bo prihodnja verzija njihova programa za plagiatorstvo vsebovala modul za preverjanje, ali je besedilo napisal ChatGPT. Tudi OpenAI, torej njegov stvarnik, je dejal, da bodo poskrbeli vsaj za neke osnovne metode za preverjanje. To je možno, ker ChatGPT vendarle uporablja najverjetnejše besede, torej bo možno s statistično analizo ugotoviti, ali je besedilo pisal človek ali stroj.

