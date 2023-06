ChatGPT-5 - Kaj nas čaka?

Nove verzije generativnega jezikovnega modela podjetja OpenAI verjetno ne bomo dobili vsaj še nekaj mesecev, a na podlagi trenutnih trendov in tehnologij predvidevamo nekaj možnih izboljšav, ki jih lahko prinese GPT-5.

Podjetje OpenAI je junija 2020 izdalo jezikovni model GPT-3 in ga nadgradilo z novejšo različico marca 2022. Nato je novembra 2022 z izdajo ChatGPT sledila posodobitev GPT-3.5, GPT-4 pa je bil izdan marca 2023. Glede na potek prejšnjih izdaj, se bomo na GPT-5 še načakali. Izid bi lahko bil še dodatno odložen zaradi splošnega občutka panike, ki so ga po svetu ustvarila orodja za umetno inteligenco. Kljub temu je umetna inteligenca postala tako velik posel, da OpenAI zagotovo ne sedi križem rok. Z novo nadgradnjo bo ChatGPT postal dostopnejši in cenejši ter veliko bolj usposobljen za kompleksne naloge, kot so kodiranje, prevajanje in raziskovanje. Pričakujemo tri večje pridobitve.

V prvi vrsti bo ChatGPT-5 povečal velikost in raznolikost učnega nabora podatkov ter si z njim zagotovil večjo verodostojnost odgovorov. Izmišljenih informacij naj ne bi bilo več. Medtem ko GPT-4 že lahko obvladuje vhode s slikami in besedilom, bo naslednik operiral tudi z zvočnimi in video podatki. Google je že začel eksperimentirati z multimodalno umetno inteligenco, zato je le vprašanje časa, kdaj bo tudi OpenAI začel inovirati na tem področju. Kot zadnjo večjo pridobitev modela GPT-5 pričakujemo približanje umetni splošni inteligenci AGI.

Velika pomanjkljivost trenutnih obsežnih jezikovnih modelov je, da jih je treba usposabljati z ročno vnesenimi podatki. Seveda bo eden od najpomembnejših prelomnih trenutkov v umetni inteligenci, ko bo AI lahko zaznaval informacije in se učil kot ljudje. To stanje avtonomnega človeku podobnega učenja se imenuje umetna splošna inteligenca ali AGI (Artificial General Intelligence). Po navedbah IBM-a je AGI stopnja, ko bi imeli stroji zavedajočo se zavest, ki bi imela sposobnost reševanja problemov, učenja in načrtovanja za prihodnost. AGI je še vedno teoretični koncept, pri čemer so raziskovalci in deležniki na področju umetne inteligence razdeljeni glede natančnega časa njegovega prihoda. Vendar pa je nedavni porast priljubljenosti ChatGPT privedel do ugibanj, ki povezujejo GPT-5 z AGI. Orodja, kot je Auto-GPT, nam že omogočajo vpogled v prihodnost, ko bo AGI uresničen. Auto-GPT je odprtokodno orodje, ki je bilo sprva izdano na GPT-3.5 in kasneje posodobljeno na GPT-4, sposobno avtomatsko izvajati naloge z minimalnim človeškim vnosom. Bot z umetno inteligenco AGI bi namesto nas lahko na primer na spletu poiskal recept, kupil potrebne sestavine in nam jih dostavil. To bi nas približalo inteligenci AGI, medtem ko je prava stvar verjetno oddaljena nekaj let v prihodnosti.