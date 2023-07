ChatGPT-4 postal len in neumen?

OpenAI naj bi zaradi visokih stroškov in počasnosti modela ChatGPT-4 prenovil logiko njegovega delovanja, ki je povzročila netočne odgovore in slabšo odzivnost bota.

GPT-4, najmočnejši model umetne inteligence na svetu, ki ga je razvil OpenAI, je po mnenju uporabnikov zmanjšal svojo zmogljivost. Uporabniki so izpostavili številne težave, kot so slabša logika, več napačnih odgovorov, težave pri sledenju zagotovljenih informacij in pozabljanje nalog. Nekateri trdijo, da je model postal len in neumen.

GPT-4, ki je bil izdan marca, je hitro postal priljubljen model za razvijalce in druge strokovnjake v tehnološki industriji. Njegovi odgovori so bili resda počasnejši, a precej bolj natančni od predhodnika. Težavo matičnemu podjetju so predstavljali visoki stroški njegovega delovanja. Ker je ChatGPT-4 pred nekaj tedni postal hitrejši, a manj natančen, so poznavalci prepričani, da v ozadju namesto velikega modela deluje več manjših. Tak pristop se imenuje Mixture of Experts ali na kratko MOE.

Manjši strokovni modeli so vsak usposobljeni za različne naloge in predmetna področja. Ko uporabnik postavi vprašanje, sistem ve, kateri strokovni model naj uporabi za poizvedbo. Tak način delovanja močno zniža stroške, a povzroči vrsto nevšečnosti, ki so jih uporabniki prepoznali pri delu s ChatGPT-4. OpenAI na obtožbe še ni odgovoril.