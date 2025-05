Objavljeno: 9.5.2025 08:00

Čez 10 let morda ne bomo več potrebovali telefona

Eddy Cue, podpredsednik oddelka za storitve pri podjetju Apple, je v okviru sodnega postopka proti Googlu zaradi domnevnega monopolnega vedenja, podal drzno napoved.

Cue pravi, da čez 10 let morda telefona iPhone sploh ne bo več, saj ga ne bomo potrebovali. Po njegovem mnenju bi lahko umetna inteligenca povsem preoblikovala tehnološko industrijo in obstoječe velikane postavila pred izzive, s katerimi se niso še nikoli soočili. Morebitni konec Applovih telefonov (in drugih) je primerjal z umikom legendarnega predvajalnika iPod, ki so ga ukinili v času, ko je še vedno ustvarjal dobiček. Po njegovih besedah je bila to ena najboljših odločitev podjetja, saj je omogočila prostor za nadaljnje inovacije. Kljub dejstvu, da telefon iPhone še vedno predstavlja več kot polovico vseh Applovih prihodkov, je Cue izpostavil, da tehnološki premiki, kot je razvoj umetne inteligence, lahko hitro spremenijo razmerja moči. Omenil je nekdanje velikane, kot so HP, Sun Microsystems in Intel, ki so danes precej manj pomembni ali pa sploh ne obstajajo več v prvotni obliki. Dodal je tudi, da so se že pojavili poskusi nadomestitve pametnih telefonov z umetno inteligentnimi napravami, kot so Metina očala z vgrajenim digitalnim pomočnikom, a za zdaj še niso povsem uspeli.