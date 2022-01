Četverica velikanov obvladuje internet

Večkrat slišimo rečenico, da tehnološki velikani – Big Tech – obvladujejo internet. V dobesednem pomenu besede to drži bolj kdajkoli prej, saj imajo Google, Amazon, Facebook (Meta) in Microsoft v uporabi več kot polovico vseh podmorskih optičnih povezav.

O (podmorskih) optičnih kablih smo v Monitorju že večkrat pisali, saj predstavljajo infrastrukturo za prenos več kot 95 odstotkov vsega internetnega prometa. Povezujejo vse kontinente razen Antarktike in tudi na kopnem predstavljajo hrbtenico. Še do nedavna so podmorske kable postavljali in upravljali specializirani operaterji, ki niso imeli drugih interesov kakor zagotavljati podatkovnih povezav. A v zadnjem desetletju se je vse spremenilo. Če je bilo leta 2012 kablov v lasti omenjene četverice manj kot 10 odstotkov, sedaj ti trošijo več kot 66 odstotkov vse kapacitete.

Situacija se bo še zaostrila. Do leta 2024 bodo imeli tudi v lasti več kot 30 medcelinskih podmorskih kablov, leta 2010 pa so imeli skupno enega. Samo lani so v izgradnjo novih kablov vložila 90 milijard dolarjev. Situacija je primerljiva, kot če bi imel Amazon v lasti ceste, po katerih dostavlja pakete. Operaterji so do četverice sumničavi, saj bi lahko šlo za napad na nevtralnost interneta. Večina teh kablov ima zakupljene kapacitete neposredno med podatkovnimi centri velikanov, tako da se sploh ne uporabljajo za javni internet. Kjer pa se, je konkurenca sedaj tako velika, da so se marže skrčile skorajda na ničlo. To predstavlja težavo za operaterje, ki ne morejo tekmovati z omenjenimi velikani, saj imajo slednji druge vire prihodkov in profitov, zato lahko kable polagajo in upravljajo celo z izgubo.

Hkrati pa s tem še povečujejo razliko do morebitne konkurence, ki ne le da nima tako razvejanih podatkovnih centrov in tako veliko uporabnikov – seveda nima niti lastne podmorske infrastrukture.

The Wall Street Journal