Objavljeno: 2.5.2025 11:00

Četrtino Applovega dobička plača Google

Ne le iPhonov, nobenih svojih izdelkov za ameriški trg Apple ne želi več proizvajati na Kitajskem, k čemur so ga prisilile nove ameriške carine. Apple je potrdil, da bo že junija letos večina izdelkov, ki jih bodo prodali v ZDA, proizvedenih v Indiji in Vietnamu. To se bo nadaljevalo skozi celotno tretje četrtletje.

Ob tem je Applov izvršni direktor Tim Cook pojasnil, da bodo stroški carin za Apple znašali okrog 900 milijonov dolarjev v tretjem letošnjem četrtletju. V prihodnjih četrtletjih se utegne ta znesek še povečati, je dodal. Točne številke ostajajo nejasne, ker se razmere spreminjajo. Trenutno velja 90-dnevni moratorij na uvedbo vseh carin razen iz Kitajske, a so iz slednjih izvzeti izdelki potrošne elektronike.

Apple je sicer lahko zadovoljen s poslovnimi rezultati v minulem četrtletju. Prodaja se je povečala za pet odstotkov na 96 milijard dolarjev, dobiček pa na 24,8 milijarde dolarjev. Prodaja iPhona je za dva odstotka višja. Kar četrtino dobička prinese Google, ki plačuje okrog pet milijard na četrtletje, da je njegov iskalnik privzeta izbira v Safariju.