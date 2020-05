Češka skupaj z ZDA za kibernetsko varnost 5G

Češki premier Andrej Babiš in ameriški minister za zunanje zadeve Mike Pompeo sta v sredo podpisali skupno deklaracijo o sodelovanju na področju tehnologije 5G in zlasti njenega varnostnega aspekta, ki vključuje temeljite preverjanje dobaviteljev in logističnih verig.

ZDA pri svojih zaveznikih že dlje časa lobirajo, naj jim sledijo pri blokadi kitajskega Huaweija, ki je trenutno vodilni proizvajalec opreme za 5G. Pod drobnogledom je tudi podjetje ZTE. Medtem ko so ZDA Huaweiju preprosto prepovedale, da bi pri njih postavljal infrastrukturo, čemur je sledila na primer tudi Kanada, je situacija v Evropi kompleksnejša. Nemčija je odločila, da bo Huawei pod sicer strogimi pogoji dostop do trga imel. Podobno je v Veliki Britaniji, kjer poteka še oster boj o tej temi. Prav te dni parlament pretresa vladno odločitev, da bo Huawei lahko v omejenem obsegu udeležen pri gradnji omrežij 5G.

Češka je aktivno v to debato vstopila konec leta 2018, ko so uradno opozorili na tveganja, ki jih prinaša uporaba tehnologij Huaweija in ZTE-ja. Čeprav uradne prepovedi še ni, je to stališče, ki je povšeči ZDA. Novi dogovor pa predvideva, da bosta državi preverjali, da dobavitelji niso pod neprimernim tujim vplivom, ali spoštujejo intelektualno lastnino in ali pripadajo režimom s transparentnimi poslovnimi praksami.

S tem časovno sovpada odločitev na slovenskem Svetu za nacionalno varnost v ponedeljek, da so prav kibernetska tveganja v povezavi s 5G ena izmed ključnih groženj nacionalni varnosti. Glede na večjo naklonjenost nove slovenske vlade do držav višegrajske skupine, bo nadaljevanje te zgodbe vsekakor zanimivo spremljati.